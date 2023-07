La Défense américaine pourrait à l'avenir mobiliser 3.000 réservistes en Europe

L'opération Atlantic Resolve a été lancée sous le président démocrate Obama, après l'annexion de la Crimée par la Russie, et renforce la présence américaine sur le flanc oriental de l'Europe. La mission vise aussi à rassurer les membres d'Europe de l'Est au sein de l'Otan et à dissuader la Russie d'envahir des alliés des USA. Le commandement de l'armée américaine en Europe (EUCOM) a aussi fait savoir que la décision du président n'avait pas d'impact sur le niveau des troupes américaines sur le Vieux continent. Il ne s'agit pas de forces supplémentaires, a expliqué le lieutenant-général Douglas Sims à la presse. Cela signifie qu'à l'avenir, des réservistes pourraient prendre à leur charge des tâches actuellement assurées par des soldats d'unités actives. Selon le ministère de la Défense, il revient à l'EUCOM de décider de la répartition des compétences. (Belga)