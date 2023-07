La Fédération Wallonie-Bruxelles publie un cadastre de ses infrastructures sportives

"On profite des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront en 2024 pour mettre en valeurs nos infrastructures mais aussi les promouvoir et ainsi pouvoir les mettre à disposition de délégations étrangères qui participeront aux JO", a indiqué Pierre-Yves Jeholet. Ce dernier a ajouté que le ministre des Sports sénégalais a déjà manifesté de l'intérêt pour l'un des sites en vue d'y organiser un pré-stage d'acclimatation au climat nord-européen. Plus globalement, Pierre-Yves Jeholet est persuadé que le cadastre sera utile pour le sport belge: "Le sport est particulièrement important dans le sud du pays puisque l'on compte 730.000 affiliés à des clubs sportifs. Au-delà du sport pour tous, nous mettons tout en œuvre pour promouvoir le sport de haut-niveau. Annuellement, 35 millions d'euros sont consacrés au sport. A cela, il faut ajouter 27 millions d'euros pour des infrastructures partagées, 27 millions pour la reconstruction des infrastructures endommagées par les inondations et 110 millions d'euros dans le cadre d'un plan piscines." Lors de son speech, le ministre-Président a également assuré que le handisport constituait une priorité. (Belga)