L'Australie a interpellé la Chine au sujet des droits humains

Penny Wong a également laissé entendre qu'un voyage très attendu du Premier ministre australien à Pékin pourrait être ajourné jusqu'à ce que les différends commerciaux entre les deux pays soient résolus. Mme Wong s'est entretenue cette nuit pendant près d'une heure avec le chef de la politique étrangère chinoise, Wang Yi, en marge du sommet de l'Asean à Jakarta. Elle a déclaré avoir fait part à M. Wang de ses "profondes inquiétudes" concernant les actions du gouvernement hongkongais, qui a récemment offert des récompenses pour toute information conduisant à l'arrestation de huit importants militants pro-démocratie de la ville actuellement basés à l'étranger, dont deux résidents australiens. Mme Wong a indiqué qu'elle avait également interrogé son homologue au sujet de la journaliste Cheng Lei et de l'écrivain Yang Hengjun, deux citoyens australiens emprisonnés en Chine dans des circonstances obscures. Les relations entre l'Australie et la Chine, son plus important partenaire commercial, se sont récemment détendues après plusieurs années de tensions. La Chine a supprimé des interdictions d'importation sur certains produits, tels que le charbon et le bois, mais des droits de douane prohibitifs sont encore en vigueur sur l'orge australienne. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a été invité à se rendre en Chine cette année. Il serait le premier dirigeant australien en Chine depuis 2016. Interrogée pour savoir si une date avait été fixée pour ce voyage, Mme Wong a déclaré que l'Australie attendrait "les circonstances les plus positives", ce qui a été largement perçu comme une référence à la querelle sur le commerce de l'orge. (Belga)