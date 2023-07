Les Belges à l'étranger - Loïs Openda quitte Lens et signe un contrat de cinq ans auprès du RB Leipzig en Bundesliga

Loïs Openda, acquis pour 11,8 millions d'euros par Lens à l'été 2022, a réalisé une saison pleine du côté de Bollaert, inscrivant 21 buts et délivrant 4 passes décisives en 38 matches de Ligue 1. L'attaquant de 23 ans, né et formé à Liège, avait quitté le Standard très jeune pour rejoindre le Club de Bruges. Sans jamais convaincre chez les 'Blauw en Zwart', c'est au club néerlandais de Vitesse Arnhem qu'il a littéralement explosé, en marquant 37 buts et donnant 11 passes décisives en deux saisons. Bien que régulièrement appelé chez les Diables Rouges, où il affiche 9 sélections et 2 buts, Loïs Openda a participé à la dernière campagne des Diablotins, éliminés au premier tour de l'Euro espoirs en juin. Il portera le numéro 17 dans son nouveau club. (Belga)