Les éoliennes wallonnes bientôt équipées d'un système de détection des oiseaux

Concrètement, ce système utilise des caméras qui détectent les oiseaux à proximité et les identifient. En cas de nécessité, la rotation des pales de l'éolienne est alors ralentie, voire arrêtée, pour éviter tout risque de collision. L'outil a été testé durant plusieurs mois dans un parc éolien en fonctionnement et a montré des performances "suffisantes pour réduire significativement le risque de collision pour les oiseaux de grande taille comme le milan royal, la buse variable ou le busard des roseaux", selon le bureau d'études en environnement ayant réalisé ce test. Les deux entreprises affirment avoir obtenu l'accord des autorités wallonnes pour introduire le système dans l'ensemble des parcs éoliens de la région. "De manière générale nous avons peu de mortalité par collision mais ce système nous permettra d'encore atténuer l'impact sur l'avifaune wallonne. Nous comptons le mettre en place sur nos parcs éoliens dans les prochains mois", affirme Stephane Van de Goor, responsable régional Bénélux de Renner-Energies. "À l'heure actuelle, nous disposions déjà d'un système de bridage de nos éoliennes pour la protection des chauves-souris. Nous sommes fiers de pouvoir aujourd'hui proposer une équivalence afin d'atténuer l'impact de nos parcs éoliens sur les oiseaux wallons", commente de son côté Arnaud Janvier, responsable du développement éolien wallon chez Eneco Wind Belgium. La ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, Céline Tellier, a également salué une initiative "qui concilie développement de l'énergie renouvelable et protection des oiseaux", tout en se réjouissant de "son introduction au sein des parcs éoliens wallons". (Belga)