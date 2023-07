L'exploitant de bornes de recharge Fastned met un pied au Danemark

Le pays scandinave veut accélérer la transition vers la conduite électrique et c'est dans ce contexte que des appels d'offres ont été lancés pour neuf stations de recharge le long du réseau routier. Fastned a été choisi pour trois d'entre elles, "en des endroits avec beaucoup de circulation et sur des routes touristiques". Jusqu'ici, Fastned n'était pas encore présent en Scandinavie, pourtant la région d'Europe la plus avancée en matière de véhicules électriques. L'entreprise néerlandaise n'en compte pas moins plus de 270 stations de recharge aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en France et en Suisse. "L'arrivée sur le marché danois est une étape importante pour Fastned", a salué son CEO, Michiel Langezaal. Fastned ambitionne d'exploiter un millier de stations de recharge en Europe en 2030. (Belga)