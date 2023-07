L'un des blessés après une agression au couteau à Leyde succombe

Au moins deux personnes avaient été grièvement blessées et l'une d'elles a donc perdu la vie. L'agression s'est produite vers 9h30 dans un immeuble du centre-ville dans lequel l'auteur des coups de couteau est entré avant de poignarder, pour des raisons encore inconnues, plusieurs personnes et de s'enfuir. D'après les médias néerlandais, les victimes sont des collaborateurs d'un centre d'aide et de services ecclésiastiques. La police a lancé une vaste opération de recherche du suspect, qui aurait été blessé à la tête. (Belga)