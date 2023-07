Météo - Temps chaud et embellies vendredi

Les bancs de nuages moyens et élevés laisseront la place à de belles périodes ensoleillées depuis la France cet après­-midi, surtout sur le centre et l'est du pays. Les maxima varieront entre 23 degrés en haute Ardenne, 26 degrés en bord de mer et 27 à 28 degrés en Gaume. Le vent faible de direction sud deviendra modéré. (Belga)