PGA Tour - L'Américain Lucas Glover premier leader du Barbasol Championship

Glover (43 ans), vainqueur de l'US Open en 2009 et qui compte quatre victoires sur le PGA Tour, a réussi un birdie et concédé un bogey sur ses quatre premiers trous, avant d'enchaîner cinq birdies consécutifs. Il a également réussi un eagle au trou 12, puis deux birdies supplémentaires aux 15 et 16 afin de terminer la journée 9 sous le par. Il compte un coup d'avance sur ses compatriotes Ryan Armour et Ryan Moore, tandis que quatre autres golfeurs se partagent la 4e place. Le vainqueur du Barbasol Championship reçoit un ticket pour The Open Championship, le 4e tournoi majeur de la saison, qui débutera la semaine prochaine. (Belga)