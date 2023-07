Sommet de l'Otan - Les Pays-Bas consacreront 2% de leur PIB à la défense l'année prochaine

Plus tôt cette semaine, lors du sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, les chefs d'État et de gouvernement ont confirmé qu'ils consacreraient désormais au moins 2% de leur PIB à la défense. En 2014, les alliés avaient convenu de se rapprocher de cette norme d'ici à 2024. Les Pays-Bas respecteront cette norme l'année prochaine "pour la première fois depuis 1995", a déclaré M. Rutte vendredi, soulignant l'importance de cette contribution plus élevée. Le gouvernement néerlandais consacrera précisément 2,04 % de son PIB à la défense. En 2025, les Pays-Bas devraient également dépasser les 2%. Pendant des années, les Pays-Bas sont restés bien en dessous de la moyenne européenne, avec un peu plus d'1% de dépenses de défense. De nombreux autres États européens membres de l'Otan n'ont pas non plus atteint la barre des 2%, au grand dam des Américains en particulier. En raison notamment de la guerre en Ukraine, les pays de l'Otan sont à présents davantage disposés à investir dans la défense. Selon les plans du gouvernement actuel, la Belgique ne souhaite, elle, atteindre cette norme de 2% qu'en 2035. Elle n'aurait pas cependant pas eu à se défendre cette semaine par rapport à ce délai. À Vilnius, le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré qu'aucun des alliés n'en avait parlé, "parce que notre engagement est très clair. Cet engagement est à 100% conforme aux conclusions de ce sommet." (Belga)