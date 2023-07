TC Charleroi - Quarante mois de prison pour atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille mineure

Le président d'un club de tuning fréquenté par le prévenu et sa fille avait dénoncé en En 2017 les agressions sexuelles subies par la mineure d'âge. Cette dernière affirmait avoir été victime de plusieurs viols par son père entre ses 14 et ses 16 ans. Condamné par défaut à sept ans de prison pour ces viols et atteintes à l'intégrité sexuelle, le père de famille avait formé opposition au jugement et niait l'ensemble des faits. L'homme avait notamment confié aux policiers et au juge d'instruction qu'il "dormait dans le même lit que sa fille depuis deux ans." Il avait également reconnu des faits s'étant déroulés en 2014. Le ministère public avait requis une réduction de peine et un sursis probatoire étant donné l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu. La défense avait plaidé l'acquittement. (Belga)