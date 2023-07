Tour de France - Van Gils termine à une belle deuxième place au Grand Colombier : "Je suis épuisé"

"Je suis épuisé. C'était une course courte mais intense", a indiqué Van Gils au micro de Sporza. "Je ne pouvais plus suivre le même rythme que Kwiatkowski lorsqu'il a accéléré. Il était plus fort." Van Gils s'est extirpé de justesse du combat des ténors entre le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à l'arrivée. "J'ai eu peur. J'ai continué à pousser et j'ai réussi à rester juste devant eux. J'ai prouvé hier et aujourd'hui que je faisais un bon premier Tour. C'est positif." Sur le site de son équipe, il a donné plus de précision sur sa journée. "Quand j'ai finalement rejoint la tête de la grande échappée, j'ai essayé de garder le plus de force possible en vue de l'ascension du Grand Colombier. Une fois dans l'ascension finale, tout le monde s'est mis à l'œuvre pour atteindre le sommet. Rapidement, l'ivraie a été séparée du bon grain, mais lorsque Kwiatkowski a accéléré, j'ai dû opter pour mon propre rythme. Quand j'ai entendu que les coureurs du classement arrivaient, j'ai compris que la tâche serait difficile. Heureusement, j'avais encore des forces et j'ai pu terminer deuxième de justesse". Van Gils n'a pas bien commencé son premier Tour de France avec une chute, mais il fait maintenant impression. "Cette chute était regrettable, mais j'ai prouvé hier et aujourd'hui que je réalisais un bon premier Tour. Cette étape est-elle une occasion manquée ? Peut-être. Mais avec ces jambes, quelque chose est peut-être encore possible, car j'aime beaucoup les Alpes", a conclu Maxim Van Gils. (Belga)