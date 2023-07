Tour du Lac Qinghai - Timothy Dupont termine 2e derrière le vainqueur Attilio Viviani au sprint de la 6e étape

Au classement général, le Colombien Wilmar Paredes (Meddelin-EPM) est toujours leader, malgré une crevaison dans les trois derniers kilomètres qui l'a vu terminer 72e, mais replacé dans le même temps que le groupe de tête. Il devance l'Italien Davide Baldaccini (Corattec-Selle Italia) de 36 secondes, et l'Uruguayen Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) de 41 secondes. Le coéquipier de Timothy Dupont, Jacob Relaes, est le Belge le mieux classé à 5:10. Attilio Viviani (26 ans), le frère d'Elia Viviani, a décroché la 3e victoire de sa carrière, la première depuis 2020. Il s'est imposé dans un sprint massif, avec plus de 60 coureurs regroupés, devant Dupont et Zanoncello. Vainqueur de la 1re étape, Timothy Dupont avait terminé à la 3e place de la 4e étape, mercredi. Tarteletto-Isorex est la seule équipe belge engagée sur cette 22e édition du Tour du Lac Qinghai, lequel a pour particularité de se dérouler a très haute altitude. Le sommet de la 6e étape, sur le Dadongshu, culminait à plus de 4.100 mètres d'altitude. Samedi, l'avant-dernière étape reliera Xihaizhen à Gonghe sur 127,2 kilomètres. La course s'achèvera dimanche avec une 8e étape reliant Gonghe à Chaka sur 200,2 km. (Belga)