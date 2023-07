Trafic ferroviaire interrompu entre Jette et Opwijk

(Belga) Le trafic ferroviaire est interrompu vendredi après-midi entre Jette et Opwijk, à la suite d'une collision entre un train et une voiture, indique la SNCB. L'accident, qui s'est produit à hauteur de Klei à Opwijk, a perturbé le trafic ferroviaire entre Bruxelles et Dendermonde.