Trois hommes pris en flagrant délit lors d'un deal de 15 kilos de cannabis à Flémalle

Les trois auteurs ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Un quatrième individu habitant à une des adresses visées par l'enquête a été interpellé sur place. Des perquisitions ont été menées dans les résidences des trois auteurs à Flémalle où les policiers ont pu mettre la main sur 1.850 grammes de cannabis et 10.000 comprimés d'ecstasy. Elles ont aussi mis au jour une pièce spécifique servant au conditionnement de stupéfiants. D'autres perquisitions ont été effectuées chez un client régulier de l'organisation à Flémalle ainsi qu'à une adresse fréquentée par les suspects à Namur et à Braine-l'Alleud. Les enquêteurs ont pu constater que l'adresse à Namur était dédiée à la prostitution d'étrangères en séjour illégal en Belgique. Ces investigations ont été initiées par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Liège à la suite de l'arrestation, en septembre 2022 à Lucé, en France, de deux ressortissants chinois en possession de 58 kilos de cannabis "convoyés à destination de Flémalle", selon le communiqué de presse du parquet. Les enquêteurs ont pu établir que l'organisation criminelle, basée en province de Liège, réalisait des importations et des exportations de stupéfiants à travers le monde. L'organisation faisait également acheminer les produits stupéfiants par colis postaux. Ceux-ci provenaient notamment des États-Unis et du Canada, mais aussi d'autres pays européens, principalement d'Espagne. Ils étaient ensuite vendus via différents opérateurs de distribution. Grâce à ces arrestations, des rapprochements ont pu être établis, sur base du modus operandi, avec d'autres dossiers belges mettant en cause des personnes d'origine chinoise. (Belga)