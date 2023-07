Un père placé sous mandat d'arrêt pour le meurtre de sa fille de six mois à Seraing

Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi passé. Les parents de l'enfant l'ont transportée dans un état grave à l'hôpital du Bois de l'Abbaye à Seraing. La situation était tellement critique que le bébé a été transporté au CHR de la Citadelle où il est décédé samedi après-midi. Le décès a été qualifié de suspect et le parquet de Liège a été contacté. Selon les premières constatations du médecin légiste, la nature et le nombre de coups présents sur le corps de l'enfant excluent une origine accidentelle. La première hypothèse du décès est une importante et violente compression du crâne entre deux mains ou entre une main et une surface plate et dure. Des anxiolytiques ont également été retrouvés dans le sang du bébé. Lors de son audition, le père a expliqué ne pas comprendre ce qu'il s'était passé et il a nié être l'auteur du crime. Il n'est pas connu de la justice. La mère, quant à elle, n'a pas été inculpée. Elle se dit sous le choc et a été libérée. Des perquisitions ont été menées au domicile du couple. Les devoirs d'enquête se poursuivent. Le taux d'anxiolytique dans le sang de l'enfant doit notamment encore être analysé. (Belga)