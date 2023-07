Un trajet d'accueil pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique

Porté par la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter, le projet vise à créer un "trajet d'accueil". Celui-ci comprendra quatre phases : une procédure de sélection allégée, un stage flexible pendant six mois, éventuellement prolongé, un stage statutaire classique de six mois, éventuellement prolongé et, enfin, une nomination en qualité d'agent de l'État en cas d'évaluation positive. S'il ne satisfait pas à la norme des 3%, un service fédéral peut recruter des personnes handicapées dans le cadre de ce trajet, est-il indiqué dans un communiqué. Le projet est soumis à la négociation syndicale au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et sera ensuite transmis pour avis au Conseil d'État. (Belga)