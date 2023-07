Une villa détruite par un incendie à Ath

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, peu avant minuit, qu'un incendie s'était déclaré dans une villa située sur la route de Lessines à Isières, dans l'entité d'Ath. Venant des casernes de Rebaix, Leuze et Enghien, deux autopompes, un camion-échelle, trois camions-citernes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Au départ, nous avons été appelés pour une alarme incendie. A notre arrivée sur place, toute la toiture était déjà embrasée. Nous avons dû faire appel à des renforts", explique vendredi matin le lieutenant Eric André qui a dirigé l'intervention. L'incendie s'est déclaré dans une villa à quatre façades comprenant un rez-de-chaussée et des combles aménagés. "Le feu a pris à l'étage dans une des chambres. L'incendie s'est rapidement propagé via le plancher qui était en bois. L'origine du feu est inconnue pour l'instant. L'habitation était occupée par un couple, deux enfants âgés d'une dizaine d'années, leur grand-mètre et le beau-frère", précise l'officier. Durant l'évacuation de la maison en feu, la grand-mère s'est blessée au niveau de la cheville. Après avoir été prise en charge par les ambulanciers, cette personne âgée a été hospitalisée au Centre Epicura à Ath. La maman et les deux enfants ont également été admis en milieu hospitalier pour un contrôle CO (monoxyde de carbone). L'habitation étant inhabitable, la famille a été prise en charge et relogée par le service social du CPAS d'Ath. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 05h00 du matin. (Belga)