Volkswagen enregistre une hausse de ses ventes au premier semestre 2023

Le groupe allemand a vendu en juin 847.600 véhicules de ses diverses marques soit une hausse de 5,7% par rapport à juin 2022. Durant les six premiers mois de l'année, le groupe teuton aura vendu 4,372 millions de véhicules. Les ventes ont particulièrement progressé en Europe de l'Ouest avec 1,64 million de voitures écoulées au premier semestre (+27%). Les ventes sont restées soutenues en juin. En revanche, les ventes ont baissé de 14,5% en Chine, le marché le plus important. L'arrêt de mesures fiscales favorables en Chine a causé ce recul. Au premier semestre, les ventes en Chine ont baissé de 1,2%. Les ventes ont augmenté de 7,2% en juin pour la marque Volkswagen, de 28,1% pour Seat/Cupra, de 19,9% pour Skoda, 15,5% pour Audi et 14,7% pour Porsche. (Belga)