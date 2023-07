Washington doit "travailler avec la Chine" pour améliorer les relations entre les pays

Washington "doit adopter une approche rationnelle et pragmatique, travailler avec la Chine dans la même direction", a-t-il déclaré à M. Blinken, selon ce compte-rendu publié par le ministère chinois des Affaires étrangères. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi à Jakarta, en marge des discussions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il s'agissait de leur deuxième entretien en face-à-face en l'espace de quelques mois, après une visite de M. Blinken à Pékin en juin dans le but de désamorcer les tensions entre les deux puissances. A cette occasion, le secrétaire d'Etat américain a averti le chef de la diplomatie chinoise que Washington demanderait des comptes aux "responsables" d'une cyberattaque contre le gouvernement américain, d'origine chinoise présumée. M. Wang a lui appelé les Etats-Unis à cesser toute "ingérence" dans les affaires chinoises. "M. Wang a exposé la position ferme de la Chine sur la question de Taïwan et a exhorté les États-Unis à éviter toute ingérence sans raison dans les affaires intérieures de la Chine", selon le ministère. Il a également appelé Washington à "cesser de nuire à la Chine dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science et de la technologie, et à lever les sanctions illégales et injustifiées à l'encontre de la Chine". La discussion entre les deux diplomates n'a pas permis d'avancée majeure mais elle a été "franche, pragmatique et constructive", a souligné le ministère, précisant que les deux parties "se sont mises d'accord sur la poursuite de la communication". (Belga)