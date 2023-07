Wimbledon - Djokovic écarte Sinner et va viser un 8e Wimbledon, le 5e de suite, et un 24e Grand Chelem

Vainqueur des quatre dernières éditions de Wimbledon, Novak Djokovic est en mesure de remporter un cinquième titre consécutif. Il égalerait ainsi le record de victoires de suite actuellement partagé par le Suédois Bjorn Borg (de 1976 à 1980), et le Suisse Roger Federer (de 2003 à 2007), les deux seuls joueurs à l'avoir fait dans l'ère Open. Djokovic va disputer sa 8e finale dans ses neuf derniers tournois du Grand Chelem disputé depuis 2021. Une victoire finale permettrait également au Serbe de soulever le trophée pour la 8e fois (en 9 finales), égalant ainsi un autre record détenu par Federer, et ce toutes ères confondues. 'Nole' étendrait par ailleurs son propre record de victoires en Grand Chelem à 24. Il rejoindrait ainsi l'Australienne Margaret Court qui compte aussi 24 succès en Grand Chelem du côté féminin. En finale, Djokovic affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale. Elle opposera plus tard dans l'après-midi le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, au Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3). L'année dernière, ce dernier n'avait pas pu participer au tournoi. L'organisation avait choisi d'exclure les joueurs russes et bélarusses, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. S'il s'impose dimanche, Djokovic pourra viser le véritable Grand Chelem à savoir gagner les quatre tournois majeurs la même année. Il lui restera à s'imposr à l'US Open en septembre. En 2021, il était aussi en mesure de le réaliser mais avait perdu la finale à Flushing Meadows face à Medvedev. (Belga)