Wimbledon - Elise Mertens en finale du double à Wimbledon pour la 3e année consécutive

Caroline Dolehide et Shuai Zhang, avec qui Elise Mertens a perdu la finale 2022 sur le gazon du All England Club, n'ont pas fait le poids contre leurs adversaires, qui n'ont laissé qu'un jeu dans la première manche sans jamais être menacées. Mertens et Hunter ont poursuivi sur leur lancée ensuite, empochant les cinq premiers jeux du deuxième set et s'offrant même une balle de match dans le sixième, mais laissant une nouvelle fois leurs adversaires sauver l'honneur avant de conclure la partie en moins d'une heure. En finale, le duo belgo-australien affrontera la paire qui remportera le match entre la Tchèque Barbora Strycova (WTA 283) et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29), partenaire d'Elise Mertens lors de son sacre à Wimbledon en 2021, et la paire de la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 65) et de l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 92). Éliminées en huitièmes de finale à Roland-Garros et en quarts à l'Open d'Australie, Hunter et Mertens signent leur meilleure performance en Grand Chelem depuis le début de leur association, cette année. Elise Mertens disputera pour sa part sa troisième finale consécutive à Wimbledon. Elle avait remporté le tournoi en 2021 avec Su-Wai Hsieh, et s'était inclinée en 2022 avec Zhang Shuai. C'est la cinquième finale en Grand Chelem pour Mertens qui a également remporté l'Open d'Australie 2021 et l'US Open 2019. La finale aura lieu dimanche. (Belga)