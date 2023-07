Activation du numéro 1722 en raison d'un risque de tempête sur l'ouest

L'Institut royal météorologique a prévenu d'un temps instable propice aux averses orageuses localisées et accompagné d'un vent très soutenu sur l'ouest du pays (principalement à l'ouest d'une ligne Mons-Anvers), samedi après-midi et durant la soirée. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/h. En cas de dommages qui nécessitent l'intervention des pompiers, les citoyens peuvent d'adresser au guichet électronique 1722.be ou téléphoner au même numéro. Pour les situations où la vie d'une personne est en danger, c'est le numéro 112 qui prévaut. Les opérateurs des centrales d'urgence traitent les appels au 1722 sur des lignes téléphoniques distinctes de celles du 112 afin de pouvoir traiter en premier lieu les appels les plus urgents au 112, comme ceux pour des personnes ayant une crise cardiaque ou dont la maison est en feu, explique le SPF Intérieur. (Belga)