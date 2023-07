Bagarre mortelle dans la région d'Antoing

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus samedi, vers 01h30 du matin, le long du chemin de St-Druon à Péronnes où se tenait vendredi soir une soirée dansante sous chapiteau. Les pompiers sont intervenus avec un cache-victime, un camion pour l'éclairage, un camion pour le balisage et un véhicule de commandement. En cours de soirée une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes et l'un des protagonistes aurait reçu un coup de marteau mortel. Suite à ces faits, un millier de personnes ont été évacuées. Le magistrat de garde du parquet de Tournai-Mons ou le procureur du roi de l'arrondissement judicaire devrait communiquer sur cette affaire dans le courant de la matinée. Le bourgmestre d'Antoing, Bernard Bauwens, se refuse à tout commentaire. La soirée dansante était organisée en ouverture d'un week-end festif et sportif organisé par la SPJAI, le service professionnel de la jeunesse agricole indépendante. (Belga)