Enquête après la découverte d'un corps dans une station de métro bruxelloise

"Le parquet a été informé dans la nuit de jeudi à vendredi de la découverte d'un corps sans vie sous un quai de la station de métro", a déclaré son porte-parole, Martin François. "Les circonstances du décès ne sont pas claires pour l'instant. Le service d'enquête technique de la police fédérale a été dépêché sur place ainsi qu'un médecin légiste." Le parquet a également ordonné une autopsie et un examen toxicologique pour déterminer la cause exacte du décès. L'identité de la victime n'est pas non plus connue. (Belga)