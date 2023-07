Formule E - Stoffel Vandoorne 11e de la première course à Rome, victoire de Mitch Evans

La course a débuté sur les chapeaux de roue mais elle a été perturbée après seulement neuf tours par un très gros crash entre plusieurs pilotes. Les commissaires de course ont sorti le drapeau rouge immédiatement. Parti de la 12e place sur la grille, Vandoorne, champion du monde en titre, n'aura gagné qu'une petite place après une course compliquée. Il n'a jamais réussi à intégrer le top 10. Le Néo-Zélandais Mitch Evans, avec sa victoire, remonte à la troisième place du classement général avec 151 points. Grâce à sa deuxième place, son compatriote Nick Cassidy reprend la première place du championnat avec 171 points, soit cinq de plus que le Britannique Jake Dennis. L'Allemand Maximilian Günther complète le podium de la course. Le deuxième ePrix de Rome, sur le circuit Cittadino dell'Eur (3,385 km et 19 virages) aura lieu ce dimanche à 15h03. Les essais libres auront lieu à 8h10 et les qualifications, elles, dès 10h40. (Belga)