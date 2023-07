Inondations en Wallonie - Verviers a commémoré pour la deuxième fois les inondations de l'été 2021

L'événement a commencé vers 14h00 cour Fisher, où une plaque commémorative a été dévoilée. Une gerbe de fleurs a été déposée par le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet. Le groupe s'est ensuite rendu à Ensival, sur la Grand Place, pour inaugurer une oeuvre faite d'empreintes de mains. "Pendant un mois, je n'ai entendu parler que de coups de mains rendus par les personnes. Comme je travaille l'argile, j'ai invité les riverains à venir poser leurs mains sur des plaques d'argile et puis ils pouvaient y noter ce qu'ils voulaient, ce qui a dégagé énormément d'émotions", raconte Lina Villanucci, l'artiste locale à l'origine de l'oeuvre. Une harpiste a joué quelques notes de musique en guise de conclusion. "J'ai perdu mon papa il y a deux ans, le 15 juillet, lors des inondations", explique la musicienne Stella Marquet. "Ces commémorations m'aident pour traverser ce moment de vie. Cette solidarité humaine, c'est ce que je retiens le plus aussi; ces petites mains qui aident sans rien demander. La harpe, c'est une façon pour moi d'apporter un petit peu de paix aux familles et aux vivants. C'est ma façon à moi de guérir et de ne pas oublier", confie-t-elle enfin. (Belga)