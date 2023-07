Jour rouge sur la route des vacances: la Suisse particulièrement touchée, selon Touring

Ailleurs, les embouteillages ont commencé plus tard. En France, les ennuis ont démarré sur le coup de 10h00 et le pic des bouchons - 685 km - a été atteint à midi. L'A7 Lyon-Orange, l'A9 Orange-Narbonne (Espagne) et l'A10 Paris-Bordeaux ont été particulièrement touchées. De longs embouteillages ont également été constatés en fin de matinée en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Slovénie et en Croatie. Ils diminuent actuellement très lentement et dureront jusqu'en soirée, prévient Touring. (Belga)