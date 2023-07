Jupiler Pro League - Le Standard bat le Fortuna Sittard, le RWDM s'incline face au Hertha Berlin

Pour ce match, Carl Hoefkens a titularisé plusieurs nouvelles recrues : Isaac Price, Aiden O'Neill, Romaine Mundle et Zinho Vanheusden. Hayao Kawabe, lui, est monté en cours de jeu parmi les multiples changements effectués par le coach liégeois et a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. À domicile, le RWDM a chuté face au Hertha Berlin (1-2). Menés au score après dix minutes, les Bruxellois ont vite réagi en égalisant au quart d'heure de jeu via Niklo Dailly. Cependant, les Allemands ont repris l'avantage au score quelques minutes plus tard et n'ont jamais été rejoints une deuxième fois. Dans les deux autres rencontres de l'après-midi, le Cercle de Bruges a dominé l'AS Monaco (3-0) avec un doublé de Somers, Saint-Trond s'est incliné en déplacement face à Wehen, équipe de deuxième division allemande (1-0) alors que Charleroi a terminé son stage par une victoire face à Utrecht (2-1) grâce aux buts de Dabbagh et Heymans. (Belga)