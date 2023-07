Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise partage face à Feyenoord

Dans le même temps, La Gantoise a tiré son épingle du jeu face aux Néerlandais de Volendam (1-2) avec des buts de Cuypers et Hjulsager. Dans les autres rencontres de la journée, Eupen s'est imposé de justesse dans les arrêts de jeu face au Stade de Reims de Will Still (2-3). Genk et Zulte Waregem se sont neutralisés (3-3) après un match sous un format de 4x30 minutes. Enfin, le Club de Bruges a décroché une courte victoire face à Go Ahead Eagles (1-2). Ronny Deila a effectué douze changements durant la rencontre, dont onze à la mi-temps. (Belga)