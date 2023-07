Le ministre britannique de la Défense démissionnera lors du prochain remaniement

"Il a décidé de quitter le gouvernement au prochain remaniement", écrit le média britannique, auquel M. Wallace a confié qu'il n'allait "pas se présenter" aux prochaines législatives, qui doivent se tenir avant la fin de l'année au Royaume-Uni. Ben Wallace, 53 ans, a joué un rôle clef dans le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Candidat au poste de secrétaire général de l'Otan, il a échoué à obtenir l'aval des Etats-Unis, et le Norvégien Jens Stoltenberg a été reconduit. Il a précisé qu'il n'avait pas pris cette décision parce qu'il pensait que les conservateurs allaient perdre face aux travaillistes, qui ont les faveurs des sondages, mais parce que sa circonscription, située dans le nord-ouest de l'Angleterre, va être supprimée à la suite d'une modification du découpage des circonscriptions. Elu au parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May. C'est le seul ministre chargé d'un portefeuille de premier plan à être resté en poste dans les trois derniers gouvernements: celui de son allié Boris Johnson, celui, éphémère, de Liz Truss, et enfin celui de Rishi Sunak. M. Wallace a déclaré qu'il comptait parmi ses réussites à ce poste l'augmentation du budget de la Défense de 24 milliards de livres sterling. (Belga)