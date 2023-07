Météo - Un temps instable et venteux samedi

Samedi, des pluies ou des averses toucheront d'abord la Haute­ Belgique où elles pourraient localement prendre un caractère orageux. Dans le courant de l'après­ midi, le temps y deviendra souvent sec avec davantage d'éclaircies. Ailleurs, le ciel sera d'abord changeant mais le temps généralement sec; dans le courant de l'après­ midi, les nuages seront plus nombreux, avec des précipitations sous forme d'averses sur l'ouest et le nord­-ouest. Les maxima se situeront entre 20 et 27 degrés. Le vent sera d'abord modéré, puis assez fort de secteur sud­-ouest. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 60 ou 70 km/ h, surtout l'après­ midi. Samedi soir, l'IRM prévoit encore quelques averses locales. Durant la nuit, le temps deviendra probablement sec avec souvent de larges ouvertures. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés. Dimanche, il faut s'attendre à des éclaircies en début de journée, puis davantage de nuages avec quelques averses locales. Les maxima oscilleront entre 20 et 23 degrés. (Belga)