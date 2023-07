Nuisances des avions - Le bourgmestre de Steenokkerzeel "très surpris" par la proposition de Georges Gilkinet

"Nous avons récemment eu les états généraux de l'aéroport, au sujet des trajectoires de vol à destination et en provenance de l'aéroport. Nous avons siégé avec le ministre pendant 40 heures, et à aucun moment cette proposition n'a été discutée. Je pense donc qu'elle ne bénéficiera d'aucun soutien", a estimé l'élu local, qui craint également des conséquences sur l'emploi dans la région. "En tant que commune, nous essayons de cohabiter le mieux possible avec l'aéroport, et nous y parvenons plutôt bien", a-t-il commenté. Le bourgmestre est d'avis qu'il faut trouver une solution aux nuisances sonores causées par l'aéroport, mais cette proposition "sort de nulle part", juge-t-il. (Belga)