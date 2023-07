Nuisances des avions - "Une proposition courageuse qui lance enfin la discussion", selon le bourgmestre de Wemmel

"Je constate que de nombreuses personnes sont déjà sur les dents pour rejeter cette proposition", a déclaré le bourgmestre Vansteenkiste. "Et c'est justement le problème de ce dossier, il est bien trop politisé. Je comprends parfaitement l'importance économique de l'aéroport. Ce que je ne comprends pas, c'est l'entêtement à s'en tenir à des modèles économiques qui sont dépassés. Ces modèles ont été conçus il y a des années par l'aviation, mais peut-être y a-t-il quelque chose qui ne colle pas." Pour Walter Vansteenkiste l'exploitant de l'aéroport s'est concentré de plus en plus sur les vols de nuit, avec l'idée qu'on n'y toucherait pas. Il relève les exemples des aéroports de Schiphol, Francfort ou Paris, qui se passent pourtant des vols de nuit. "Actuellement, certaines communes sont survolées trente fois pendant la nuit, ce qui affecte directement plus de cent mille personnes", a ajouté le bourgmestre. "De manière indirecte, au moins cent mille autres personnes, et probablement beaucoup plus, sont touchées. Les économistes de la santé ont calculé que le coût de cette situation s'élève à plus d'un milliard. Cela aussi doit être mis dans la balance". (Belga)