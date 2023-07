Nuit de l'Athlétisme - Cynthia Bolingo confirme sa grande forme, Helena Ponette bat son record personnel

Le chrono qualificatif pour les Mondiaux de Budapest est fixé à 51.00 et celui pour les JO de Paris en 2024 à 50.95. Bolingo restait sur son meilleur temps de la saison en 50.69 mercredi au meeting international de Liège. Son record national est de 50.19 depuis le Mémorial Van Damme de l'année dernière. Ponette a abaissé de 11/100e son record personne, se hissant à la quatrième place du classement belge de tous les temps. Elle dépasse Naomi Van Den Broeck, qui a réalisé son meilleur temps de la saison en 51.95 samedi. Hanne Claes a été créditée de 52.75. "J'ai senti que j'avais un tel temps dans les jambes", a déclaré Ponette après la course. "Au début de cette saison, j'ai dû annuler mes premières courses à cause d'une blessure, donc c'est une très bonne nouvelle que je sois déjà de retour avec un record personnel. Je n'ai pas été écartée tellement longtemps, mais c'est arrivé à un moment gênant. J'espère toujours une participation individuellement aux championnats du monde et pour cela, j'accumule les points nécessaires ici. J'y pense beaucoup. Aux championnats de Belgique, il y a encore beaucoup de points à gagner". Les Belgian Cheetahs sont en grande forme et sont sans aucun doute plus fortes que jamais. "Tout le monde court super vite cette année", note Ponette. "Je pense que nous pouvons obtenir de très bons résultats aux championnats du monde (19-27 août à Budapest). Je suis curieuse de voir où nous pourrons finir". (Belga)