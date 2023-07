Nuit de l'Athlétisme - Noor Vidts signe un bon chrono sur les haies à l'occasion de son retour à la compétition

Fin mai, Vidts a dû annuler à la dernière minute sa participation à l'Hypomeeting de Götzis, en Autriche. Des problèmes de tendon d'Achille ont ensuite perturbé son entraînement pendant plusieurs semaines. Néanmoins, samedi, elle s'est immédiatement approchée de son record personnel (13.17). Anne Zagré a réalisé 13.01 dans la même course. "Je suis très satisfaite", a déclaré Vidts après la course. "Je ne m'attendais pas à aller aussi vite, car je n'ai pas pu m'entraîner à fond pendant un mois. Le seul inconvénient, c'est qu'après la course, je ressens immédiatement mes tendons. Mais les kinés m'ont dit que j'avais fait suffisamment d'exercices de renforcement pour pouvoir supporter la douleur. On m'a dit que je ressentirai encore quelque chose tout au long de la saison, mais que cela ne s'aggravera pas non plus si je continue à tout surveiller correctement". Vidts reste confiante dans sa préparation en vue de l'heptathlon des Mondiaux de Budapest (19-27 août) malgré ses problèmes de tendon d'Achille. "J'ai déjà été mise à l'écart pendant un mois avant un grand tournoi et j'ai tout de même obtenu de bons résultats. Je suis toujours prête à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'attends exactement des championnats du monde ? Rien, comme toujours. Je partirai sans attentes et je ferai simplement de mon mieux." (Belga)