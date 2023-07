PGA - DP World Tour - Thomas Detry 29e après le 2e tour de l'Open d'Écosse, Colsaerts réussit un trou-en-un

Le Bruxellois de 30 ans a tout de suite été en difficulté vendredi dans cette épreuve des DP World Tour et PGA Tour dotée de 9 millions de dollars. Il s'est retrouvé dos au mur après un double bogey et un bogey sur les deux premiers trous. Après des birdies aux trous 6 et 7, il semblait en passe de limiter les dégâts, mais au trou 11, il a dû signer un bogey. Avec son tour de deux au-dessus du par, Detry compte 6 coups de plus que l'Irlandais Rory McIlroy qui occupe la place de leader après un tour de 66 coups. Nicolas Colsaerts, qui n'avait pas fait mieux que 73 le premier jour, a réalisé 66 (-4) le deuxième jour. Le Bruxellois de 40 ans a dû inscrire trois bogeys sur sa carte de score, mais il a également réussi trois birdies et deux eagles, dont un trou-en-un sur le quatorzième trou, un par-3 de 159 mètres. Avec un score total de 139 coups, Colsaerts, 78e, compte un coup de trop pour passer le cut. "Cela fait plus de 20 ans (23 ans de carrière en novembre, NdlR) que je cherche à faire un trou-en-un dans ma carrière professionnelle", a déclaré Colsaerts sur le site du tournoi. "Je suis très heureux que ce soit arrivé ici, en Écosse. On peut voir la balle entrer dans le trou, mais la réaction de la foule est fantastique. C'est quelque chose dont on se souviendra longtemps". (Belga)