Tour de France: Carlos Rodriguez s'impose à Morzine, Vingegaard reste en jaune

Rodriguez a fait la différence dans la descente de Joux Plane, où Pogacar et Vingegaard se sont expliqués sans réussir à se départager, à l'issue d'une étape marquée par plusieurs chutes et au moins sept abandons, dont celui de Romain Bardet.

Grand espoir du cyclisme espagnol, Rodriguez, 22 ans, s'est imposé avec cinq secondes d'avance sur le duo pour se hisser à la troisième place du classement général, dégageant du podium l'Australien Jai Hindley, arrivé 1:46 plus tard.

C'est déjà la troisième victoire espagnole dans ce Tour de France, alors que cette nation traditionnelle du cyclisme courait après un succès depuis cinq ans avant cette 110e édition.

L'étape a donné lieu à un nouveau mano a mano entre Pogacar et Vingegaard qui a grappillé une seconde samedi, grâce aux bonifications au sommet de Joux Plane. Il en compte désormais dix d'avance au classement général, une marge infime.

Son rival slovène, lunettes relevées, a placé son attaque à 3,7 km du sommet de ce col hors catégorie. Il a tout de suite pris une vingtaine de mètres d'avance.

Mais, comme tenu par une laisse invisible, Vingegaard, au visage impénétrable derrière sa visière, s'est accroché pour amortir le choc et recoller deux kilomètres plus loin.

Les deux hommes se sont alors retrouvés épaule contre épaule. Mais au moment de lancer son sprint pour prendre les points de bonus au sommet, Pogacar a été bloqué par une moto de presse et obligé de se rasseoir.

Vingegaard en a profité pour grappiller trois secondes sur le Slovène qui en a ensuite repris deux en terminant l'étape devant le Danois.

Après leur combat de chefs, les deux favoris ont temporisé, ce qui a permis à Rodriguez et à Adam Yates, équipier de Pogacar, de recoller dans la descente. L'Espagnol est aussitôt passé à l'attaque pour surprendre Pogacar et Vingegaard et s'imposer à Morzine.

L'étape a aussi été marquée par une importante chute collective après seulement cinq kilomètres, provoquant l'abandon du Sud-Africain Louis Meintjes et la neutralisation de la course pendant une vingtaine de minutes.

Vingt kilomètres plus loin, le Français Romain Bardet a chuté dans la descente du premier col de la journée et a été lui aussi contraint de quitter la course, victime d'une commotion.