Tour de France - La course neutralisée à la suite d'une chute massive, Louis Meintjes abandonne

Les coureurs s'étaient élancés d'Annemasse pour le départ fictif, et la chute a eu lieu environ six kilomètres après le départ réel de l'étape. La direction a immédiatement annoncé la neutralisation de la course, tandis que plusieurs coureurs étaient au sol. Les Français Adrien Petit (Intermarché-Circus-Wanty) et Bryan Coquard (Cofidis), les Colombiens Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) et Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers), le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) ainsi que Maxim Van Gils et Frederik Firson (Lotto Dstny) étaient parmi les touchés. Ils sont tous repartis, bien qu'Adrien Petit ait été examiné pendant plusieurs minutes par les médecins. Seul Antonio Pedredo n'a su remonter sur son vélo. Il a été emmené sur une civière, par précaution. Les autres coureurs ont profité de l'interruption pour être soignés, ou pour réparer leur vélo. Une vingtaine de minutes plus tard, alors que la course n'avait pas encore repris, l'abandon du leader d'Intermarché-Circus-Wanty Louis Meintjes a été annoncé. Pourtant remonté sur son vélo, le Sud-Africain a été emmené à l'hôpital pour une fracture de la clavicule. La voiture du directeur de la course a encadré la relance de la course avant de lâcher les chevaux, près d'une demi-heure après le début de la neutralisation. Au bout des 151,8 kilomètres de l'étape, le peloton arrivera à Morzine les Portes du Soleil. Les coureurs auront notamment à affronter le Col de la Ramaz et le Col Joux Plane, dans la deuxième partie de l'étape. (Belga)