Tour de France - Tadej Pogacar : "Nous allons réessayer"

Le Slovène a ensuite précisé: "J'ai essayé d'attaquer une fois avant le sommet pour un effort d'une minute, une minute trente. Il y avait des motos qui n'ont pas pu bouger, j'ai tiré une cartouche à blanc mais c'est comme ça. Nous allons réessayer" Le vainqueur du Tour 2020 et 2021 a toutefois estimé : "C'était une bonne journée. Ça devrait se jouer à quelques secondes dans les jours à venir, on verra jusqu'à la fin. Les bonifications ça aurait été formidable ou même la victoire d'étape. Mais au bout du compte, si je dois dresser le bilan, je me suis senti bien toute la journée, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. L'équipe était vraiment très forte, je pense qu'on peut partir avec beaucoup de confiance pour les journées à venir, ça va être très serré." (Belga)