Tour du Lac Qinghai - Henok Mulubrhan enlève la 7e étape, Eric Antonio Fagundez s'empare du maillot jaune

Fagundez, qui était encore 3e du classement général la veille, a chipé la tête au Colombien Wilmar Paredes (Medellin-EPM), relégué à la 17e place après avoir manqué d'accrocher le bon groupe. Mulubrhan, le vainqueur du jour, est 2e à 3 secondes, et l'Espagnol Mario Aparicio, coéquipier du leader, complète le podium à 1:08. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), 2e de la 6e étape vendredi après sa victoire sur la 1re étape et son podium sur la 4e, est parti dans l'échappée matinale pour disputer les sprints intermédiaires, mais le groupe a connu du mouvement une fois arrivé sur les premières pentes. Plusieurs candidats au classement général ont rallié la tête, sans le maillot jaune. Réduit à sept coureurs dans le final, la groupe s'est disputé la victoire dans un sprint réduit, remporté par Mulubhran qui a empoché sa 6e victoire, la première sur le ProTour, et en dehors du continent africain. Dupont a terminé 30e, à 3:17, avec ses coéquipiers Jacob Relaes et Gianni Marchand. Tarteletto-Isorex est la seule équipe belge engagée sur cette 22e édition du Tour du Lac Qinghai, lequel a pour particularité de se dérouler a très haute altitude. La course s'achèvera dimanche avec une 8e étape reliant Gonghe à Chaka sur 200,2 km. (Belga)