Wimbledon - Vondrousova aux anges pour son premier Grand Chelem, Jabeur émue après sa défaite

"Il y a un an, je me promenais encore avec un bras dans le plâtre. C'est formidable de pouvoir me tenir ici aujourd'hui et de brandir ce trophée. Le tennis est un sport fou. Faire son retour n'est jamais facile, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", a confié la lauréate. "Je vais quand même boire une bière. Les deux dernières semaines ont été particulièrement difficiles. Les derniers jours, j'ai vraiment dû me ressaisir parce que j'étais très nerveuse avec le tournoi", a poursuivi Vondrousova, qui doit encore se rendre chez le tatoueur. "J'ai fait un pari avec mon entraîneur. Si je gagnais la finale d'un Grand Chelem, il me ferait un tatouage", s'amuse la Tchèque. La perdante de la finale, Ons Jabeur, n'avait, elle, pas le sourire aux lèvres. A Wimbledon, la numéro six mondiale a perdu sa troisième finale de Grand Chelem en un an, après des défaites à Wimbledon (2022) et à l'US Open (2022). "C'est la défaite la plus douloureuse de ma carrière", a déclaré la Tunisienne émue face aux journalistes après sa défaite. "C'est un jour difficile pour moi, mais je n'abandonne pas. Je reviendrai plus forte. Un jour, je réussirai, je le promets", a-t-elle poursuivi. Jabeur a également fait l'éloge de Vondrousova. "Tu es une grande joueuse. Je sais que tu as eu beaucoup de blessures, ce qui n'a pas été facile pour toi. Je suis très heureuse pour toi." (Belga)