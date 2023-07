Baloise Ladies Tour - Jelena Eric remporte la dernière étape, victoire finale de Lucinda Brand

La Néerlandaise Lucinda Brand (Lidl-Trek), 34 ans, a terminé quatrième mais s'impose au classement général de cette course par étapes belgo-néerlandaise. Grâce à ce succès au Baloise Ladies Tour, elle décroche ainsi la quatrième victoire au général dans une course à étapes de sa carrière. La grande absente de cette dernière étape était Charlotte Kool. La coureuse de dsm-firmenich est tombée malade dans la nuit de samedi à dimanche et, à l'approche du Tour de France féminin, elle n'a pas pris de risques et préféré abandonner. Elle avait gagné les quatre première étape. (Belga)