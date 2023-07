Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte la première course du GP de Tchéquie de MX2

Sacha Coenen (KTM) est arrivé 5e, Lucas Coenen (Husqvarna) 8e et Liam Everts (KTM) 17e. L'Italien Andrea Adamo (KTM), leader du championnat, n'a pas su faire mieux qu'une 13e place. Il avait pourtant remporté la course de qualification samedi. La deuxième course démarrera à 16h00. (Belga)