Championnat du monde de motocross - Romain Febvre remporte la première course du MXGP de Tchéquie, Van Horebeek 8e

Sur le circuit de Loket, Febvre a franchi la ligne devant le Suisse Jeremy Sweer (Yamaha) et l'Espagnol Jorge Prado (GasGas). Ce dernier est l'actuel leader du championnat et avait remporté la course de qualification samedi. Jeremy Van Horebeek (Honda) est arrivé 8e, juste devant le champion du monde slovène Tim Gajser (Honda). Ce dernier dispute son premier Grand Prix de la saison après une fracture du fémur droit en février. La deuxième course débutera à 17 heures. (Belga)