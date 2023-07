Euro U20 de basket - Les jeunes Belgian Lions manquent de peu la médaille de bronze face à la Grèce

Les Belges menaient de dix points à la mi-temps (33-43), mais se sont écroulés ensuite, manquant à peine 13 points dans les deux dernières périodes et sombrant dans le 4e quart perdu 16-4. Le score était de 56-56 à la fin du temps réglementaire. Les Grecs ont finalement pris l'avantage dans la prolongation (12-8). Thijs De Ridder, qui a été transféré mercredi des Antwerp Giants à Bilbao, en première division espagnole, a marqué 15 points pour les Belges. Après des victoires contre l'Italie (72-64) et Israël (70-54) mais une défaite contre la Turquie (67-70), les joueurs de Steve Ibens ont terminé la phase de groupe à la deuxième place. Les Belges ont battu l'Estonie (80-65) en huitième puis la Lituanie (77-71) en quart de finale et ont été éliminés en demi-finale par Israël (46-67). La Grèce avait perdu sa demi-finale contre la France (98-51). La France et Israël joueront la victoire finale plus tard dans la soirée. (Belga)