Formule E - Vandoorne 8e du deuxième ePrix de Rome, Jake Dennis décroche la victoire

Parti de la 18e place sur la grille, Vandoorne, champion du monde en titre, a réussi une très belle remontée en gagnant dix places et ajoutant quatre points au classement général dont il occupe la 11e place. À l'inverse du premier ePrix samedi après-midi durant lequel un crash a nécessité un drapeau rouge, cette deuxième course s'est déroulée sans accident majeur. Après une collision au deuxième tour, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), vainqueur du premier ePrix samedi, a été obligé de rentrer aux stands et d'abandonner. Au classement général, Jake Dennis reprend la première place avec 24 points d'avance sur le Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision Racing), deuxième. Mitch Evans, lui, reste troisième. Les deux derniers ePrix de la saison de Formule E se tiendront les 29 et 30 juillet à Londres. Deux courses seront prévues sur l'ExCeL Circuit (2,09 km, 20 tournants). (Belga)