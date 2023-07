Inondations en Wallonie - #ClimateJusticeForRosa fait défiler les noms des victimes sur des façades bruxelloises

Les 39 noms des victimes belges ont défilé entre autres sur les façades du bâtiment Berlaymont de la Commission européenne, du 16 rue de la Loi ou encore du Palais de Justice à Bruxelles dans la nuit. "Par cette action, nous voulons stimuler les conversations sur la crise climatique et mettre les idées en mouvement. Nous demandons au gouvernement belge de suivre l'exemple de l'UE en reconnaissant le 15 juillet comme la journée annuelle de commémoration des victimes de la crise climatique", fait part l'organisateur Benjamin Van Bunderen Robberechts dans une communication à Belga. "Les gens doivent comprendre que la crise climatique n'est pas qu'une question de chiffres et de pourcentages, mais qu'elle concerne des vies humaines. Nous ne pouvons plus ignorer les victimes de notre inaction collective", poursuit-il. Le jeune homme est derrière le leitmotiv #ClimateJusticeForRosa, en référence à son amie Rosa emportée à 15 ans par les flots lors des inondations du 14 juillet 2021 en Wallonie. L'an passé, il était le plus jeune membre de la délégation belge à la COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte. (Belga)