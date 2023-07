Invasion de l'Ukraine - "J'aimerais pouvoir négocier avec Poutine"

"J'aimerais pouvoir négocier. Mais en ce moment, il n'est pas tant question de ce que l'on souhaite, mais de faire face à la réalité", a estimé Mme Baerbock dans une entretien conjoint avec le membre de l'armée ukrainienne et ancien champion de boxe Wladimir Klitschko dans le média allemand Bild and Welt, et le portail d'information politique américain Politico. Ils étaient interrogés sur la possibilité de négocier avec M. Poutine. La diplomate a souligné qu'au cours de la période précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait déjà eu des tentatives de négociations pour éviter l'escalade. "La réponse a été l'envoi de 100.000 troupes (russes en Ukraine, NDLR)", a déploré Mme Baerbock. L'Ukraine doit absolument être mesure de regagner la paix, a encore ajouté la cheffe de la diplomatie allemande. "Cela ne fonctionnera que si cette guerre d'agression brutate par la Russie cesse, si les soldats russes quittent l'Ukraine et que ces attaques nocturnes quotidiennes par drones, missiles, bombes sur l'Ukraine prennent fin". (Belga)