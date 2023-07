Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart remonte à la 13e place de The Ascendant après le 3e tour

Cette performance, qui égale celle du 1er tour, lui permet de rattraper une partie du retard accumulé dans le 2e tour terminé 3 coups au-delà du par, vendredi. Le Villersois a rendu une carte sans la moindre erreur samedi, signant deux birdies dans la première moitié du parcours, et trois autres entre les trous 11 et 15. Son score total de 209 coups (-7) l'emmène donc à la 13e place à égalité avec sept autres joueurs, et à 8 longueurs du leader argentin Alejandro Tosti. Celui-ci devance d'un coup le Suédois Tim Widing et l'Américain Nicholas Lindheim, qui a perdu la tête après une journée moins réussie en 69 coups. Tosti (27 ans) devra donc défendre son avance sur les 18 prochains trous pour soulever le trophée à l'issue de la compétition. (Belga)